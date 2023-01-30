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Personele eğitim

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde göreve yeni başlayan personele "Oryantasyon Eğitimi” düzenlendi.  23-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen oryantasyon eğitimi kuruluş ziyareti ile son buldu. 

30 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Personele eğitim

Çocuk Destek Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime göreve yeni başlayan 48 personel katıldı.
İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam, Fahrettin Arslan, Şube Müdürü Bahattin Çelik ve Kuruluş Müdürlerinin eğitici olarak görev aldı. 
Eğiticilerin sunumları ve personellerin interaktif katılımları ile devam eden eğitimlerde ulusal ve yerel sosyal hizmet ve sosyal yardım politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 
Söz konusu eğitimlerde Bakanlığımızın tarihçesi, misyonu, vizyonu, kalite politikası, hedefleri ve temel değerleri aktarıldı. 
Ayrıca Bakanlığımız hizmet modelleri ile hizmet kurumlarımıza ilişkin iş ve işlemlere ait Mevzuatlar anlatılırken "kurumsal hizmet altyapısı, resmi yazışma, protokol kuralları, etik ilkeler, personelin hak ve sorumlulukları ile iş sağlığı ve güvenliği uygulaması ve tedbirleri ” hakkında bilgiler verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
PERSONELE EĞİTİM
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