Personele eğitim

Çocuk Destek Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime göreve yeni başlayan 48 personel katıldı.

İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Müdür Yardımcıları Musa Saydam, Fahrettin Arslan, Şube Müdürü Bahattin Çelik ve Kuruluş Müdürlerinin eğitici olarak görev aldı.

Eğiticilerin sunumları ve personellerin interaktif katılımları ile devam eden eğitimlerde ulusal ve yerel sosyal hizmet ve sosyal yardım politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Söz konusu eğitimlerde Bakanlığımızın tarihçesi, misyonu, vizyonu, kalite politikası, hedefleri ve temel değerleri aktarıldı.

Ayrıca Bakanlığımız hizmet modelleri ile hizmet kurumlarımıza ilişkin iş ve işlemlere ait Mevzuatlar anlatılırken "kurumsal hizmet altyapısı, resmi yazışma, protokol kuralları, etik ilkeler, personelin hak ve sorumlulukları ile iş sağlığı ve güvenliği uygulaması ve tedbirleri ” hakkında bilgiler verildi. »Haber Merkezi