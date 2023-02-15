Personel sayısı açıklandı

İl Sağlık Müdürlüğü “14 Şubat 2023 tarihi itibari ile deprem bölgesinde görev yapan personelleri şu şekilde sıralandı.

Deprem bölgesine 14 Ambulans, 4 UMKE aracı ile 60 UMKE ve toplamda 60 UMKE ve 112 Personeli görevlendirilmesi yapıldı.

Bölgede mevcut çalışan 11 Ambulans, 2 UMKE aracı ile toplamda 42 UMKE ve 112 Personel görev yapıyor. Ayrıca bölgeye hekim ve sağlık personeli olmak üzere 5 Hekim ve 100 sağlık personeli, 3 araç ve şoför toplamda 108 kişi görevlendirilmiştir. »Alpaslan Demir