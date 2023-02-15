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Personel sayısı açıklandı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesinde görev yapan personel sayısını açıkladı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Personel sayısı açıklandı

İl Sağlık Müdürlüğü “14 Şubat 2023 tarihi itibari ile deprem bölgesinde görev yapan personelleri şu şekilde sıralandı.
Deprem bölgesine 14 Ambulans, 4 UMKE aracı ile 60 UMKE ve toplamda 60 UMKE ve 112 Personeli görevlendirilmesi yapıldı. 
Bölgede mevcut çalışan 11 Ambulans, 2 UMKE aracı ile toplamda 42 UMKE ve 112 Personel görev yapıyor. Ayrıca bölgeye hekim ve sağlık personeli olmak üzere 5 Hekim ve 100 sağlık personeli, 3 araç ve şoför toplamda 108 kişi görevlendirilmiştir.  »Alpaslan Demir

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Personel Sayısı Açıklandı
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