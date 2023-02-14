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Perakende satışlar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayırda perakende satış hacminin yıllık yüzde 21,8 oranında arttığını açıkladı.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
Perakende satışlar arttı

TÜİK, Yozgat’ında içinde bulunduğu 81 ilde perakende satış endeksleri araştırmasını yaparak sonuçları yayınladı.
Aralık ayında perakende satış hacminin yıllık yüzde 21,8 arttığı ifade edilerek, “Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015-100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 15,7 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015-100) 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 arttı. Aynı anda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 6,9 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro (2015-100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109,0 gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 116,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 103,7 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro (2015-100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,0 azaldı.” bilgilerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Perakende Satışlar Arttı
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