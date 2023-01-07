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Pazar esnafına ziyaret

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, pazar esnafını ziyaret etti. 

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Pazar esnafına ziyaret

Esnaf ile bire bir sohbet eden Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.
Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Öçal, bu kez pazar esnafını ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.
Pazar tezgâhlarını tek tek dolaşarak esnafı ziyaret ederek istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Öçal, pazar yerinde alışveriş yapan halkla da sohbet etti.
Öçal, sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti.
Pazar konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdiler. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:51
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