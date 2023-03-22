Pasta kestiler

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda okuyan down sendromlu öğrenci ziyaret edilerek pasta kesildi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgay Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan ve İlçe Emniyet Amiri Elkan Ayar katıldı.

Pasta kesiminin ardından öğrenci polis ve jandarma arabalarına bindirilerek resim çekindi. »Haber Merkezi