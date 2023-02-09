Partilerden destek

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yozgat siyasi partilerden destekler devam sürüyor.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Gelecek Partisi İl Başkanlıklarından yardım destekleri deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanmaya devam ediyor.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından toplanan yardım paketlerinden oluşan ilk tır deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer yapmış olduğu açıklamada; “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde AK Parti Yozgat İl Başkanlığı olarak deprem bölgemize ulaştırmak üzere ilk tırımız yola çıkmıştır. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” ifadelerini kullandı.

MHP Yozgat İl Başkanlı ve parti teşkilatı tarafından da yardım tırları yola çıkmak üzere hazır hale getirildi.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Meclis Üyelerimiz, hemşehrilerimiz ve dostlarımızla birlikte gün birlik olma günü dedik, Şefaatli Belediyemizin göndermiş olduğu tırı ihtiyaç malzemeleriyle doldurarak AFAD’a teslim ettik. Bugün bir kez daha anladım ki bu millet çok büyük bir millet biz bu yüzden büyük Türk milletiyiz. Maddi manevi yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bu yara hep birlikte sarılacak.” dedi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş’ ta Akdağmadeni ilçesinden kendilerini ulaştırılan yardım paketlerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Belediye öncülüğünde toplanan yardım kampanyasına teslim etti.

Başkan Aydoğmuş ise yapmış olduğu açıklamada; “Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak yardım veren vatandaşımızdan yardımları almaya devam ediyoruz. Aldığımız yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim ettik. Depremin olduğu ilk günden itibaren gece yarısına kadar yardım toplama faaliyetine aralıksız devam eden Vâkıf Müdürümüz Fatih Güler ve vakıf çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizlerde il ve ilçelerimizde destek olmaya çalışıyoruz. Destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim Yardım veren, dua eden vatandaşlarımızın yardımlarını dualarını kabul etsin inşallah.

Yozgat il ve ilçelerinde yardım vermek isteyen vatandaşlarımız: 05469700593, 05427907178, 05442959561, 05392845586 no’lu telefonlardan Ahmet Davutoğlu’nu araya bilirler.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi