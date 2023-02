‘Özel düzenlemeler yapacağız’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyarbakır AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ’ın konuşması şu şekilde:

MİLLET SEFERBERLİĞİ AZİZ TÜRK MİLLETİNİN EN ÖNEMLİ VASIFLARINDAN BİRİDİR

Hem hükümetin hem de vatandaşlarımızın el ele verdiği ve enkaz kaldırma, yaraları sarma ve bundan sonra vatandaşlarımızın lehine olan sonuçları ortaya koyma iradesini hem Diyarbakır’da, hem de diğer illerimizde görüyoruz. Devlet, millet iş birliği, devlet millet seferberliği, devlet millet dayanışması bu son yaşanan felakette gösterdi ki aziz Türk milletinin en önemli vasıflarından birisidir. Bu bizim gücümüze güç katıyor. Bu vesileyle bu süreçte hükümetimize, devletimize, depremzedelerimize yaşanan felaketin hasarlarını ortadan kaldırmak, yaraları sarmak konusunda seferber olan hayırseverlik ve diğer konularda katkı yarışına giren hayırda ve iyilikte yarışan her bir insanımıza, her bir sivil toplum örgütümüze herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

DİYARBAKIR BÖLGEYE YARDIM SEFERBERLİĞİ YAPTI

Diyarbakır özelinde biz enkaz kaldırma çalışmalarını yıkılan binalarda tamamladık ve yaralı vatandaşlarımız, vefat eden vatandaşlarımızın hepsini enkazdan sonraki süreçlerini yönettik. Enkaz altından kurtarılanlar, vefat edenlerle ilgili kimliklendirme ve tedavi çalışmaları tamamlanmış oldu. Şu anda Diyarbakır’ımızda vefat edipte kimliklendirilmesi yapılmayan hiçbir kardeşimiz kalmamıştır. Ben bu vesileyle hem Diyarbakır’da, hem diğer illerde vefat eden her bir insanımıza tekrar Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabi Diyarbakır sadece kendi yarasını sarmakla kalmadı. Bölgeye de yardım konusunda seferberlik içerisinde oldu. Hem Diyarbakır’ın imkanları, hem sağlık tesisleri, hem de diğer vatandaşlarımızın destekleri bölgeye de yansıdığını buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARIMIZ 7/24 ESASLI ÇALIŞMAYI YÜRÜTMEKTEDİRLER

Deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi konusunda da Adalet Bakanlığı, yargı görevi yapanlar, adliyelerimiz, Cumhuriyet başsavcılıklarımız büyük bir yoğunluk içerisinde 7/24 esaslı çalışmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından resen başlatılmıştır. Bu kapsamda adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere adli soruşturmalara konu olan binalardaki delil tespitlerinin de önemli ölçüde tamamlandığını buradan ifade etmek isterim. Şu anda Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya dışındaki illerimizde delil tespit işlemlerinin ceza soruşturması kapsamında tamamlandığını buradan ifade etmek isterim.

DEPREM BÖLGESİNDE 7 BİN 598 BİNADA DELİL TESPİTİ TAMAMLANDI

Diğerleri ile ilgili delil tespit işlemleri de büyük bir gayretle devam etmektedir. Önemli ölçüde oralarda da sona yaklaşılmıştır. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları, bilirkişiler ve Cumhuriyet Savcımızın gözetiminde bilirkişilerce delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir. Aksi yönde beyanların hiç birinin gerçeği yansıtmadığını buradan ifade etmek isterim. Şu ana kadar Cumhuriyet Savcılıklarımız ile bu kapsamda 7 bin 598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle delil tespiti yapıldığını ifade etmek isterim.

612 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Deprem bina soruşturmalarının dökümüne baktığınız da bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 184’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 214’ü hakkında adli kontrol, 71’i hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltına alınma kararı verildiğini, şu anda 2 kişinin de gözaltında olduğunu, hakkında işlem başlatılan kişilerden 16’sının da vefat ettiğini, vefat ettiği için de ona göre işlem yapıldığını burada ifade etmekte fayda görüyorum. Bunların sıfatlarına baktığımızda tutuklu olanların 79’unun müteahhitlerden, 74’ünün yapı sorumlusu, 13’ünün yapı sahibi, 18’inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz. Adli kontrol kararı verilenlerin ise 72’sinin müteahhit, 92’sinin yapı sorumlusu, 22’sinin yapı sahibi, 28’inin de binada değişiklik yapan olduğunu buradan ifade etmek isterim.

ADLİ VERİLER GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkinde adli soruşturmalar kesintisiz devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımız da 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bu vakalar da 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Yağma konusuna gelince bugüne kadar depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4'tür. Tutuklu sayısı da 4'tür. Özellikle ifade etmek isterim ki yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır. Tabi sanki vatandaşlarımızın böyle bir eğilimi varmış gibi bir algı gayreti içerisine girenler de oldu. Ama adli veriler yağma konusundaki algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını ve onları açık açık tekzip ettiğini göstermektedir. Tabi son olarak dolandırıcılık ile ilgili de çünkü bu vesileyle dolandırıcılık suçları da olabilir. Bu kapsamda şuana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim.