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Oyuncular milli takım kampında

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının iki başarılı oyuncusu Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran U19 Hentbol Kadın Milli Takım kampına katıldı. 

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Oyuncular milli takım kampında

17-26 Şubat tarihleri arasında Ankara’da başlayan U19 kadın Milli takım kampına üçüncü kez katılan sporcularımız 9 gün bolunca Milli Takım Antrenörleri eşliğinde çalışarak, as kadroya girebilmek için ter dökecekler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam, her sene Milli takım kampına birçok oyuncu gönderdiklerini, bu senede çok sayıda oyuncularının milli takım kampına katıldığını söyledi. 
Üçüncü kez ise sol oyun kurucu Atiye Gülseven ile Pivot Semanur Buse Baran’n dün başlayan milli takım kampına dahil olduğunu dile getiren Saydam, “Bizim Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak amaçlarımızdan bir tanesi de Yozgatlı sporcuları yetiştirerek onların milli takım düzeyinde mücadele etmelerine katkıda bulunmaktı. Bunu da başardık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar birçok oyuncumuzu milli takım kamplarına gönderdik. Geçtiğimiz yıl Atiye kardeşimiz milli takım forması ile Avrupa şampiyonasında mücadele etti ve gösterdiği performans ile de herkesin takdirini topladı. Şimdi Atiye ile birlikte Semanur Buse Baran üçüncü kez milli takım kampına davet edildiler. 26 Şubat tarihine kadar Ankara’da milli takım Antrenörleri eşliğinde antrenmanlar yapacaklar. Ben inanıyorum ki bu iki oyuncumuz U19 Kadın Milli takımımızın as kadrosunda yer alacaklardır. Kulüp olarak tamamına yakını Yozgatlı sporculardan oluşan bir kadro ile ligde mücadele ediyoruz. Kurulduğumuz günden beri aynı oyuncularımız ile sahada mücadele ettik ve Bölgesel Ligden İkinci Lige, İkinci Ligden de Birinci Lige yükseldik. Bu sezonda kendimize Play-Off hedefi koyduk. Bu oyuncularımızın göstermiş oldukları performanslar ile de milli takım antrenörlerinin dikkatini çekti. Oyuncularımız milli takım kamplarına katılarak hem tecrübe kazanıyorlar, hem de kendilerini çok daha iyi geliştirme fırsatı buluyorlar. Ben milli takım kampında bulunan Semanur Buse Baran ve Atiye Gülseven kardeşlerimize başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 17.02.2023 17:04
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Oyuncular Milli Takım Kampında
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