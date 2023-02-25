Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından aileleriyle birlikte Çekerek ilçesinde misafir edilen öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Meslek Yüksek Okulu yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda aileleriyle birlikte misafir edilen okul öncesi eğitim çağındaki öğrencilere yönelik de planlama yapıldı. Bu çerçevesinde yurt bünyesinde tüm donatılarıyla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Diyanet Vakfı oyun sınıfı oluşturuldu.

Birçok oyuncağın yer aldığı sınıfta depremzede çocukların gönüllerince eğlenerek iyi vakit geçiriyorlar. »Haber Merkezi