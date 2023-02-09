Ovakent sessiz kalmadı

Başkan Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bir nebze de olsa deprem bölgesinde ihtiyaçlara cevap verecek ve titizlikle sürdürülen arama-kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamak için 1 kamyon, 2 minibüsle yardım malzemesi ve 10 kişiden oluşan tam teşekküllü kurtarma ekibimizle bugün yola çıktık. Büyük bir duyarlılık gösteren ve desteklerini esirgemeyen hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimizin, sevgimizin ve inancımızın gücüyle bu zorluğun da üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir