Osmaniye’ye görevlendirildi

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile birlikte Osmaniye’ye giden Keven, burada Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra depremzede ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aşevini ziyaret eden Milletvekili Ali Keven ve beraberindeki heyet daha sonra İzmir’den gelen 300 konteyner için tesis edilecek alanın düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulundu.

Milletvekili Ali Keven depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yaralarımızı sarmak için buradayız. Dayanışma ile yardımlaşma ile en kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Biz büyük bir milletiz yeniden ayağa kalkacağız. Hukuk devleti olarak sorumluluğu olan herkesin adalet önünde hesap vermesi için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Depremi gündemden düşürmemek hepimizin başlıca görevi olmalıdır. Halkımızın tekrar başı sağ olsun. Kaybettiğimiz canlarımızın mekânı cennet olsun.” diye konuştu.

Milletvekili Keven yaptığı açıklamada Yozgat için alınması gereken önlemleri de sıralayarak yetkili kurumları göreve davet etti. Keven, “Yozgat’ımız literatürde depremselliği olan bir il olarak ifade edilmiyor ancak bu bizim gerekli önlemleri almayacağımız anlamına gelmiyor. Öncelikle çok eski yapılardan başlayarak Yozgat Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekibi el ele verip deprem analizlerini ve gerekli teknik kontrolleri bir an önce yapmalıdır. Deprem bölgesi olmuş olmamış bu şekilde bir rehavete kapılmamalıyız. Hepimiz biliyoruz ki ilimizde de çok eski apartmanlar ve iş hanları olup buraların yapım tarihlerinde kullanılan malzeme kalitesi çok büyük risk taşıyor. Elle dökülen kalitesiz beton ve düz demir diye ifade edilen nervürsüz dökme demir gibi malzemeler eski yapılar için tehlikeye işaret ediyor. Bundan dolayı önce en eski yapılardan başlayarak deprem analizi ve teknik bir inceleme yapılmalıdır. Deprem gerçeğini gündemden düşürmemek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülke genelinde yapıların depreme dayanıklı bir şekilde dönüşümü için bir seferberlik başlatılmalıdır. Tek önceliğimiz bu olmalıdır.” dedi. »Haber Merkezi