Oruç tutmanın fazileti anlatıldı

Konferansa Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir ve kurum çalışanları katıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Manevi Rehberlik Birimi tarafından Ramazan Ayı münasebetiyle organize edilen programda "Oruç Tutmanın Faziletleri” konulu konferans verildi.

“ORUÇ KİŞİYİ SABRA ALIŞTIRIR”

Ramazan ayının önemi ve oruç tutmanın fazileti hakkında yapılan konferansta, “Kur’an’ın, ilk olarak bu aydaki Kadir gecesinde topluca dünya semasına indirilmiş olmasından ve o gecede, Alak suresinin ilk ayetlerinin Hira Mağarası’nda Allah’ın Elçisi’ne indirilmeye başlanmış olmasından dolayıdır. Ramazan orucu, Kur’an’ın indirilişini bir çeşit kutlama, vahyin gelişini melek yaşamına benzer biçimde karşılama anlamına gelir. Çünkü melekler yemez ve içmezler. Kutsî bir hadiste şöyle buyurulur: “Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık vardır; fakat oruç bunun dışındadır. Çünkü oruç benim içindir, onun karşılığını ben vereceğim.” Oruç kişiyi sabra alıştırır. Günlük olaylar karşısında sabırlı olan kişi de dünya ve ahireti için çok şey kazanmış olur. Ayetlerde şöyle buyurulur: ‘Sabırla ve namazla benden yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir.’ Bununla, Reyyan denilen ve yalnız oruçlulara ayrılmış bulunan özel kapıdan cennete girme hakkı elde edilmiş olur” denildi.

“ORUÇ TUTUN, SIHHAT BULUN”

Mide ve sindirim organlarının oruç sayesinde dinlenme fırsatı bulunduğu söylenen konferansta, “Oruç, önceki bir yılda işlenmiş olan küçük günahlara kefarettir. Oruç Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmaktan ibaret bulunan takvaya sebep olur. Orucun dinî, ruhî, sağlık, sosyal, ekonomik ve pedagojik bakımlardan pek çok faydaları vardır. Oruç her şeyden önce Allah’a itaat ve ibadet amacıyla yapılır. Onun sağlayacağı maddî ve manevi yararlar arkadan gelir. Oruç bir yıl yorulan insan bedenini bir çeşit dinlendirme ve bakıma alma gibidir. Özellikle mide ve sindirim organları oruç sayesinde dinlenme fırsatı bulur. Allah’ın Elçisi; “Oruç tutun, sıhhat bulun” buyurmuştur. Oruç, nefsi eğitmede, şehveti ve nefse ait arzuları kırmada bir kalkandır” ifadelerine yer verildi.Selma Şahin