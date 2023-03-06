‘Ortak paydamız Yozgat’

Ortak akla ve istişareye büyük önem veren Başkan Köse, vatandaşlarla bir araya gelerek belediye tarafından hazırlanan; projeler, çalışmalar, planlamalar ve yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinleyen Başkan Köse, Yozgat’ın dinamikleri ile de sürekli değerlendirmelerde bulunarak şehrin eksiklerini tespit ediyor.

Başkan Köse, “Şehrimizi tarihi, kültürel, sosyal ve birçok noktada ileriye taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız ve projelendirdiğimiz çalışmaların hepsinde, hemşehrilerimizin beklentilerini ön planda tutuyoruz. Ortak amacımız Yozgat için, çocuğundan yaşlısına herkesle istişare içerisindeyiz.” dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLA BAŞLADI

Belediye Başkanı Celal Köse, Gençlik, Spor ve Kültür Merkezi çalışmalarının başladığını söyledi.

Başkan Köse, “Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için hazırladığımız projelerimize hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte başladık. Yozgat’ımıza değer katacak, genç kardeşlerimizin yeni merkezi olacak Yozgat Belediyesi Gençlik, Spor ve Kültür Merkezi çalışmaları hızla başladı.” diye konuştu.

ŞEFKAT EVİ PROJESİ DEVAM EDİYOR

İl dışından Şehir Hastanesine tedavi amaçlı gelen ve maddi durumu zayıf olan vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Şefkat Evi projesi ile hasta yakınlarının sıcak yuvası olacağını söyleyen Başkan Köse, Yozgat Şehir Hastanesi karşısına yapılan Şefkat Evinin, sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören, barınacak yeri ve imkânı olmayan hastalar ile yakınlarına sıcak yuva imkanı sunacağını ifade etti. Köse, Yozgat Belediyesi’nin hasta yakınlarının tedavi süresince misafirlerine konaklama, sabah kahvaltısı, akşam yemeği gibi imkânlar sunacağını da kaydetti.

Köse, “Vatandaşımızın barınma sorununu çözmek için Şefkat Evi projemizi hazırladık. Projemiz, bin metrekare alan üzerinde 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Tek, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Şefkat Evi Projemiz 36 milyon 666 bin liraya ihale edildi.” şeklinde konuştu.

“DEĞER KATACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz.” dedi.

Başkan Köse, “2022 yılında şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimize hizmet için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Yol ve kaldırım çalışmalarımızdan, estetik dönüşüm çalışmalarımıza, park ve bahçelerden sosyal yaşam alanlarına, mahalle konaklarımızdan, kentsel dönüşümlere kadar birçok projeye imza attık. Yozgat Belediyesi’nin cumhuriyet tarihi boyunca en büyük projesi olan Asrın Projesi Büyük Altyapı Çalışmalarımıza başladık ve hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizde 230 kilometrelik yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hattımızın tamamını değiştiriyoruz. Bununla birlikte kanalizasyon hatlarımızı da yenileyerek şehrimize asırlar boyu hizmet edecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Altyapı Yenileme Çalışmalarımızla birlikte şehrimize sağlık açısından daha kaliteli içme suyu sağlamanın yanı sıra yüzde 67’lik kayıp kaçağın önüne geçerek enerji ve iş gücünden de büyük miktarda tasarruf sağlayacağız. Bu çalışmalarımızın ardından Yozgat’ımız hak ettiği sağlıklı suya kavuşacaktır. Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projemiz, Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemiz, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Projemiz, Gençlik ve Spor Merkezi Projemiz, Yozgat Belediyesi Şefkat Evi Projemiz, Milli İrade Parkı, Mehmet Hulusi Efendi Parkı, Mahalle Konaklarımız, Halı Sahalarımız, Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane Tesisimiz ve birçok projemizle şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet sunmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi