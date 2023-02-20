Örnek davranış

Geçmiş dönemde üç dönem Gökdere Köyü Derneği’nin başkanlığını yapan Latif Erdoğan’a, yaptığı hizmetlerden dolayı yeni yönetim tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantıda konuşan dernek başkanı İshak Erbek; birlik ve beraberlik mesajı vererek, ‘ Hepimiz gurbetteyiz. Birlik ve beraberlik içinde olmak amacıyla kurulan bu derneğe, herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu dernek bizim. İyi günümüzde, kötü günümüzde buluşma noktamız, adresimiz; bu derneğimizdir. Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ dedi.

PLAKET VERİLDİ

Bir önceki dernek başkanı olan ve üç dönem derneğin başkanlığını yürüten Latif Erdoğan’a ise, bu güne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Dernek Başkanı İshak Erbek; “Derneğimize ciddi hizmetleri olan ve üç dönem iyi ve kötü günde başkanlığını yürüten değerli büyüğümüze; yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim ediyoruz’ dedi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Yapılan toplantı da yeni kararlar alındı. Alınan kararlarla, birlik ve beraberlik mesajı verildi; derneğin daha aktif ve daha geniş kapsamlı hizmet vermesi için çalışmaların yapılması istenildi. Ayrıca yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yaralılara şifalar dilenerek, ‘Bu büyük felaketi de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Bizde dernek olarak üzerimize düşeni yaptık; yapacağız’ denildi. Haber Merkezi