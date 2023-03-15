Örnek davranış

Sarızeybek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102’nci yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, programla anıldı.

Programa Kaymakam vekili Recep Aydın, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile öğrenciler katıldı.

Programda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu Müdürü Hüseyin Doğan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Bir Kıta Bir Mekan" adlı video gösterisi, şiirlerin okunması, koro ve bayrak gösterisiyle program devam etti.

Programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşı’nın kabulü Mehmet Akif Ersoy’a mektup ve şiir yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler örnek bir davranış sergileyerek kazandığı 500 lira ödülü depremzedelere bağışlamak üzere yetkililere teslim etti. »Haber Merkezi