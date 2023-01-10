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Örmüş temsil etti

Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı, ayrıca Ebruli Gıda Üretim ve Tic. San. LTD ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Örmüş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin de katıldığı Ziraat Bankası Tarım Ekosistem bulaşmasına katıldı.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
Örmüş temsil etti

Ebru Örmüş, program hakkında şu bilgileri verdi: “İkincisi düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistem Buluşmasına katılım sağladım. Sivas Ziraat Bankası Bölge Başkanı Sayın Salih Zeki Şahna ve kıymetli ekibi tarafından Sivas Havaalanında karşılanıp, İstanbul'a geçmemizle program başladı. Haliç Kongre Merkezinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı, Türkiye geneli 81 ilden başarılı, yıllarını Tarım ve Çiftçiliğe vermiş, Hayvancılık, Seracılık, Arıcılık ile çalışan ileri gelen Ziraat Bankası müşteri ve ailesi ile birlikte ağırlandık. Yozgat’tan ilçeler dâhil olmak üzere 10 İş İnsanı katılım sağladık. Bölgeden katılan tek Kadın Girişimci olmanın ayrıca mutluluğunu yaşadım. Dilerim bu etkinliklerde Yozgat’tan ve ülkemizden katılan kadın sayımız artar. Programda başarılı, markalaşmış şirket, firma ve kooperatifler dışında Kadın ve Genç Girişimci arkadaşlarımızın çalışmalarından da bahsettiler. İlk olarak  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi Salonuna yoğun ilgi ile teşrif etti. Konuşmasında yeni kredi imkânları ve ödeme kolaylıklarından bahsetti. Okuduğu bir şiiri salonu ayağı kaldırdı. Ben de şahsımda Yerköy ilçemizin Aydıngün Midiliç Köyünün Midiliçoğlu Çiftliği markası ile peynirini markalaştırmak için çabalarımızın, emeklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu duygulanarak bir kez daha yaşadım. Beni düşünüp davet eden Yozgat Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Gürsel Yılmaz’a ve Kobi Danışmanım Sayın Ömer Faruk Çelikkaya’ya teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.” »Haber Merkezi

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Örmüş Temsil Etti
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