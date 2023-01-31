Onları unutmayın!

Kış şartlarının gelmesinin ardından sokak hayvanları hem yiyecek su hem de barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altında seyretmesi en çok sokak hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Sokak hayvanlarının soğuk havadan en az şekilde etkilenmesi için önerilerde bulunan Ethem Baştürk, “Kapınızın önüne bir kap yemek ve bir kap su koymak her mevsim önemli, ama kış şartlarında sokak hayvanlarının yemek bulma imkânı daha düşük olduğu için bu konu daha da önem kazanıyor. Yiyecek ihtiyaçlarını karşılayıp hayatlarını kurtarmak için onlara yemek ve su vermeyi ihmal etmemek gerekiyor.” dedi.

“DONMALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİR”

Yozgat’ta yıllardır petshop işiyle uğraşan Ethem Baştürk, özellikle kediler için karton kutulardan pratik olarak yapılacak evlerin donmalarının önüne geçeceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda sokak hayvanları ile ilgili alınacak önlemler hakkında konuşan Baştürk, bu aylarda özellikle hayvanların gıdaya, yemeye ve suya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına vatandaşların yardım etmesi gerektiğini ifade eden Baştürk, “Akşamları artan yemeklerini evlerinin kenarlarına, uygun bir kaba koyabilirler. Sular malum donuyor. Bunun için de mümkünse böyle inşaat gibi noktaların içerilerine sularını koyarlarsa daha iyi olur. Çünkü biz çok yere su koyuyoruz ama bu soğuklarda sular donuyor. Lütfen suları da korunaklı yerlere koyalım. Hayvanlarımızı doyurmaya çalışalım, onları aç bırakmayalım. Aç kaldıkları zaman insanlara, çevreye, birbirlerine saldırabilirler. Özellikle soğuktan korumak için kedilerimize küçük karton kulübeler yapmayı öneriyoruz. Bunun için kartonları birleştirerek zaman zaman bazı noktalara korunaklı alanlar yapabiliriz. En azından soğuk kış günlerinde onları bir nebze olsun ısıtmış oluruz.” şeklinde konuştu.

“MUTLAKA VURUN”

Arabanın motorunu çalıştırmadan önce mutlaka kaputa vurulması gerektiğinin altını çizen Baştürk, “Soğuklar geldi çattı. Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının ölüm kalım mücadelesine siz de yardımcı olabilirsiniz. O minik canların yaşaması için sizin de yapacağınız çok küçük şeyler olduğunu unutmayın. Arabanın motorunu çalıştırmadan önce mutlaka kaputa vurun. Kediler soğuk havalarda korunmak ve ısınmak için sık sık arabaların motorlarına girerler. Evinizin önüne bir kap mama ya da içinde soğan olmayan yemekleri bırakabilirsiniz.” dedi. »Selma Şahin