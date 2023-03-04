Önerge reddedildi

İyi Parti Sorgun İlçe Başkanı Oktay Künbetli, “İktidarın yanlış Suriye politikasının birçok ağır maliyetinin yanında ortaya çıkmış olan sığınmacı sorunu esasen bölgede önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Deprem felaketi sonucunda Suriyeli sığınmacıların deprem bölgesindeki kalabalık nüfusları bu riskiartırmıştır” dedi.

İyi Parti’nin, “Deprem felaketinin yıkıcı etkileri ve sonuçlarıyla birlikte siyasi, ekonomik, demografik riskler sebebiyle Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüş sürecini derhal planlanması ve başlatılması” ile ilgili genel görüşme önergesinin Genel Kurul’da görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Künbetli verdikleri önergenin gerekçesini şöyle açıkladı. Künbetli, "Bu depremin bu denli ağır bir felakete dönüşmesi siyasi iktidarın ihmal ve yanlışlar silsilesinin bir sonucudur. Yaşadığımız depremler elbette büyük doğal afetlerdir, büyük bir faciadır. Facianın ağır acısı içindeyiz. Deprem önlenemez ama en azından önlem alınabilir. Bunun dünyada örnekleri çoktur. Bu depremin bu denli ağır bir felakete dönüşmesi siyasi iktidarın ihmal ve yanlışlar silsilesinin bir sonucudur.

"SURİYELİ SIĞINMACILARIN DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALABALIK NÜFUSLARI RİSKLERİ ARTIRMIŞTIR”

Halkımız iktidarın beceriksiz ekonomi yönetimi nedeniyle zaten ağır ve uzun süreli bir ekonomik kriz altında can çekişmekteyken şimdi buna bir de depremin olduğu kayıp ve aksaklıklar eklenmiştir. Hayatta kalabilenler deprem bölgesini terk ederek diğer illerimize yerleşmeye başlamıştır. Kalıcı olma ihtimalini barındıran kitlesel bir iç göç hareketi yaşıyoruz.

SURİYE GAFLETİ ÜLKEMİZE BÜYÜK ZARAR VERMEKTEDİR

İktidarın 2011’den bu yana süren Suriye gafletinin ülkemize büyük zarar veren sonuçlarından biri; geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli nüfustur. Dünyada en çok sığınmacı bulunduran ülke konumundayız. Ekonomik çaresizlikten birkaç yüz bin dolara vatandaşlık satılması ve yabancılara mülk edinme konusunda sağlanan imkanlar durumu daha da vahim hale getirmiştir. Bu uygulama değiştirilmelidir, deprem bölgelerinde ve civar illerde derhal durdurulmalıdır. »Haber Merkezi