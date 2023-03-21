ÖNDER sabah namazında buluştu

Yozgat’ta Merkez Çapanoğlu Büyük Camii'nde gerçekleştirilen buluşmaya İl Müftüsü Ali Gülden'de katıldı. Yozgat AİHL öğrencilerinden Hafız Burak Özkan'ın namazı kıldırdığı, Furkan Akça'nın da müezzinlik yaptığı buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak salavatlar ve tekbirler getirildi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından namaz öncesi sohbet gerçekleştirildi. Namaz sonrası eller şehitler haftası vesile kılınarak deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. »Haber Merkezi