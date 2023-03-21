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ÖNDER sabah namazında buluştu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye genelindeki tüm dernekler ve imam hatip camiasının katılımıyla "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" temasıyla 81 ilin merkez camilerinde program düzenledi.

21 Mart 2023 Salı 02:00
ÖNDER sabah namazında buluştu

Yozgat’ta Merkez Çapanoğlu Büyük Camii'nde gerçekleştirilen buluşmaya İl Müftüsü Ali Gülden'de katıldı. Yozgat AİHL öğrencilerinden Hafız Burak Özkan'ın namazı kıldırdığı, Furkan Akça'nın da müezzinlik yaptığı buluşmada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak salavatlar ve tekbirler getirildi.
İl Müftüsü Ali Gülden tarafından namaz öncesi sohbet gerçekleştirildi. Namaz sonrası eller şehitler haftası vesile kılınarak deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. »Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 20.03.2023 17:15
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ÖNDER Sabah Namazında Buluştu
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