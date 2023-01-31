Önal’dan ziyaret

Ziyarette eğitim öğretimin her kademede geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ziyaret anısına Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi işbirliğince hazırlanan ve 4 ciltten oluşan “Yozgat Tarihi ve Kültürü” kitabını Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı Zeynel Önal’a takdim etti. »Haber Merkezi