Okuduğunu anlama yöntemleri

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Çok Okuyan Çok Gezer” projesine katılım sağlayan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verildi.

Seminer kapsamında Özel Eğitim Öğretmeni Hafize Doğan, öğrencilere Okuyorum! Ama Nasıl?” adı altında, öğrencilerin okuma alışkanlıkları hakkında farkındalık geliştirmesi amacıyla nitelikli okuma ve okuduğunu anlama yöntemlerini konu alan seminer çalışması gerçekleştirildi. »Haber Merkezi