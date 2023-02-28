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Oktay uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır." dedi.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
Oktay uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verdi. »AA

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