OHAL ilan edildi

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nde şunlar kaydedildi:
“Anayasanın 119. Maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’n un 3. Maddesinin birinci fıkrası a bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08/02/2023 Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.” İHA
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen OHAL kararı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nde şunlar kaydedildi: