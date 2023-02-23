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Öğretmenlere plaket

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, genel merkez tarafından Aralık ayında çalıştaya katılan öğretmenlere plaket verdi.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Öğretmenlere plaket

Başkan Kabayel yaptığı açıklamada; “ Türk Eğitim Sen Genel Merkezimiz tarafından Aralık ayında yapılan Kadın Kolları Çalıştayına katılım sağlayan çalışma arkadaşlarımızın katılım belgelerini Genel Başkanımız Talip Geylan adına takdim ettik. Okullarımızı ziyaret ederek, Öğretmen Arkadaşlarımıza 2. Dönemin hayırlı olmasını diledik. Ülkece yaşadığımız Deprem Felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem felaketinde ilimize misafir öğrencilerimiz hakkında okul idarelerinden bilgi aldık. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:25
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