Öğretmenlere plaket

Başkan Kabayel yaptığı açıklamada; “ Türk Eğitim Sen Genel Merkezimiz tarafından Aralık ayında yapılan Kadın Kolları Çalıştayına katılım sağlayan çalışma arkadaşlarımızın katılım belgelerini Genel Başkanımız Talip Geylan adına takdim ettik. Okullarımızı ziyaret ederek, Öğretmen Arkadaşlarımıza 2. Dönemin hayırlı olmasını diledik. Ülkece yaşadığımız Deprem Felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem felaketinde ilimize misafir öğrencilerimiz hakkında okul idarelerinden bilgi aldık. »Haber Merkezi