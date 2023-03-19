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Öğrencilerle yemek yedi

Yozgatlı Hayırsever İş Adam Bilal Şahin, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimi gören öğrenci ve öğretmenleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

19 Mart 2023 Pazar 02:38
Öğrencilerle yemek yedi

Yozgat’a eğitim başta olmak üzere çok sayıda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hafız öğrencilerini ve öğretmenlerini, Yozgat Kraft Torba Fabrikasında ağırladı. 
Yozgat Kraft Torba Fabrikasının misafirhanesinde öğrencileri ve hocalarını misafir eden Şahin, 29 öğrenciyi ve 3 öğretmenini çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilal Şahin, öğretmen ve öğrencilerine eğitim öğretim yılında başarılar diledi. 
Katkılarından dolayı öğretmen ve öğrenciler İş Adamı Bilal Şahin'e teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. 
»Haber Merkezi

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Öğrencilerle Yemek Yedi
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