Öğrencilerle sohbet

Zinnureyn Erkek Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık yapan öğrencilere İlçe Müftülüğü tarafından 'Kur' an ve Sünnet Bütünlüğü' hakkında sohbet yapıldı.

Sohbet hakkında açıklamada bulunan Müftü Zühdü Elveren, “Yüce Rabbim yavrularımıza zihin açıklığı versin, Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Hafızlık Kursumuzda görev yapan hocalarımızdan Allah razı olsun. Çalışma ve gayretlerini bereketlendirsin inşallah.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi