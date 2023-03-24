Öğrencilerle sohbet etti

Sarıkaya Müftülüğünün misafiri olarak ilçeye gelen Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit hafız ve hafız adayları ile bir araya gelerek sohbet etti.

Zinnureyn Erkek Hafızlık Yatılı Kursunda gerçekleşen program Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren'in kısa sunumuyla başlayıp, Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit’in sohbetiyle devam etti.

Akşit sohbette hafızlığın önemi, zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirmek gerekir, disiplinli ve devamlı bir şekilde çalışmanın önemi ve okul dersleriyle hafızlık dersleri arasındaki uyumun önemi konularından bahsetti.

Ziyaretten ve sohbetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Davetimizi kabul ederek Sarıkaya’mıza teşrif eden değerli hocamıza teşekkürlerimizi arz ederiz. Allah razı olsun.” dedi. »Haber Merkezi