‘Öğrencilerimizin başarısı umut oluyor’

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Turnuvadaki gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarısı karşısında oldukça gururlandığımı belirtmek isterim. Öğrencilerimizin bu başarısında katkısı olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ”

Zeka oyunları turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Yasin Gürsoy ve Rıza Uslu'nun ellerinden aldılar. Milli Eğitim Müdürü Doğan, çocukları zeka oyunları yarışmalarına hazırlayan, destek olan tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi ise canı gönülden tebrik ediyorum” dedi. »Haber Merkezi