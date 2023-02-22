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Öğrencilere ziyaret

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, yarıyıl tatilin bitmesiyle ders başı yapan öğrencileri okullarında ziyaret etti. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Öğrencilere ziyaret

Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Aydın’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti.
Aydın, sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet etti. Ardından okul öğretmenleriyle eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. 
Okul Müdürü Hülya Deniz’den okulun genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Aydın, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Öğrencilere Ziyaret
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