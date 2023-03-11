Öğrencilere yönelik sportif etkinliği

Amacı çocuklara sporu sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak olan etkinlikler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştiriliyor.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sportif etkinlikler devam ediyor. Çocuklara sporu sevdirmek ve yeteneklerinin farkına varmak üzere başlatılan çalışma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştiriliyor." dendi. »Haber Merkezi