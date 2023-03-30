Öğrencilere yeni alan

80 öğrenci kapasiteli oluşturulan okuma, çalışma ve dinlenme alanının açılışına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Dr. Atilla Şenaylı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, en önemli misyonlarının geleceğin donanımlı hekimler yetiştirmek ve fiziki ortamın, eğitimin kalitesi için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin her alanda önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Karadağ; “Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık Sınavında önemli bir başarı gösterdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hastane süreçlerinde insan gücü eksiğine rağmen büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmaktayız. Eğitim süreçlerinde ise geleceğin hekim ve uzmanlarını en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Tıp Fakültemizde daha önce kantin olarak kullanılan bu alanı eğitim öğretim odaklı kullanmak ve öğrenciler için daha güzel bir yaşam alanı oluşturmak üzere harekete geçtik. Neticede bu kütüphane ve çalışma alanı ortaya çıktı. Öğrencilerimiz için Tıpta Uzmanlık Sınavı başta olmak üzere diğer derslerine çalışmalarına imkân sağlayacak bir hale getirmeye çalıştık. Mekânın hazırlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi