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Öğrencilere var ama ailelere yer yok!

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, bakanlık tarafından depremzedelerin kalabilecekleri KYK yurtları arasında Yozgat’ın bulunmadığını, yurtlarda kayıtlı olmayan öğrencilerin misafir edilebileceğini ancak aileleri için yer sıkıntısının bulunduğunu söyledi.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yerköy yurduna 25 aile kabul edildi. 
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkilendiği deprem felaketi sonrasında Yozgat’ta da depremzedeler için kurumlar kendi imkânlarını seferber ediyor.  
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Yerköy Yurdunda boş olan bir bloğa 25 ailenin yerleştirildiği öğrenildi. Eğitim öğretimin devam etmesinden dolayı Pazartesi gününden itibaren KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Yozgat’a geleceklerinden dolayı yer bulunmayan Yozgat KYK yurtlarında, kayıtlı olmayan öğrencilerin misafir edilebileceği ancak aileleri için yer sıkıntısının bulunduğu kaydedildi. 
Buna rağmen bir bloğu boş olan Yerköy yurduna 25 aileyi kabul ettiklerine vurgu yapan Parlak, ‘’Şunda yurtlarımızda boş yerimiz bulunmuyor. Eğitim öğretim devam ettiği için kayıtlı öğrencilerimiz yurtlarımızda kalıyor. Ancak öğrenci olan KYK kaydı bulunmayan öğrencilerimizi de misafir edebiliriz. Ama aileleri ile misafir etme şansımız yok. Biz Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu büyük felaketin yaralarını sarmak adına bütün birimlerimiz ile gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Deprem bölgelerine gönüllü personellerimizi gönderdik, çeşitli malzemeleri de toplayarak koliler halinde deprem bölgelerine ulaştırdık. Biz bütün imkânlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. 2 TIR yatak, yorgan, battaniye, su, meyve suyu ve sandviç kendi imkânlarımız ile deprem bölgesine gönderdik. Ayrıca Bakanlığımız tarafından Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren SİDAŞ yemek fabrikasından 8 TIR gıda maddesi depremzedelerimize ulaştırıldı. İnşallah bu büyük felaketin yaralarını binan önce sararız’’ dedi. »Haber Merkezi
 

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Öğrencilere Var Ama Ailelere Yer Yok
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