Öğrencilere psikososyal eğitim

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem neticesinde mağdur olan ve İlimize gelen depremzede öğrencilere yönelik 78 kişilik gönüllü Birim Amirleri ve Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlardan oluşan Psikososyal Koruma, Önleme Ve Krize Müdahale Ekiplerimiz tarafından Psikolojik İlk Yardım olmak üzere; Deprem ve Kayıp-Yas Psikoeğitim Programları, Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı ve Çalışana Destek-Afet-Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti konularında eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda deprem konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla bu eğitimler çevrimiçi İlimiz geneli rehber öğretmenlere ve diğer branş öğretmenlerimiz ile velilerimize yönelik verilmektedir. Eğitimlere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker