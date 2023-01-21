Öğrencilere program

Yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmayan İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü öğrencilere yönelik Kayseri gezisi düzenliyor.

11 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan gezi hakkında açıklama yapan Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, “Evet gençler yanlış duymadınız. Uzun süre akıllardan çıkmayacak bir proje ile yine gençlerleyiz. Sömestr artık daha değerli olacak. Şefaatli Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak 26 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında bir hafta boyunca öğle namazlarını Yeşilyurt Camii’nde beraber kılıp, Siyer-i NEBİ kitap okuma halkası kuracağız. Bu bir haftanın sonunda yapılacak olan sınavda dereceye giren kardeşlerimizle 11 Şubat Cumartesi Günü Erciyes Dağına Kayak yapmaya gidiyoruz. Ulaşım, kızak ve sucuk ekmekler bizden. Haydi Gençler, bu fırsatı kaçırmayın. İyi ki genciz, iyi ki diyanetliyiz. Programımız ortaokul ve lise öğrencilerine(erkek) yöneliktir. Başvuru: Ad, soyad, TC ve iletişim numarası ile birlikte Şefaatli Müftülüğü ve tüm camii görevlilerine yapılacaktır.” denildi. »Haber Merkezi