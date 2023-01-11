Öğrencilere çorba ikramı

Merkezî Kütüphanede final sınavlarına çalışan öğrencileri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerle bir araya gelerek kendi elleriyle öğrencilere çorba ikram etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Kenan Korkmaz da eşlik etti

Öğrencilerin vize ve özellikle final sınavları döneminde yoğun bir çalışma temposunun içine girdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ “Öğrencilerimiz bu günlerde güz dönemi final sınav heyecanı yaşıyor. Öğrenci memnuniyeti odaklı bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Sınav dönemlerinde Yozgat’ımızın geleneksel çorbalarından arabaşı çorbasını öğrencilerimize ikram etmek istedik. Amacımız öğrencilerimizin sınav dönemlerinde motivasyonlarını arttırmak, onlara destek olmak. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize final sınavlarında başarılar diliyorum ”dedi.

Çorba ikramı sonrası Üniversite öğrencilerinden Halil İbrahim Güneşer ve Mehmet Emin Yazan tarafından ney ve bağlama eşliğinde müzik dinletisi ve ardından sinema gösterimi gerçekleştirildi. »Haber Merkezi