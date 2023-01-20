Öğrencilerden sergi

Profesör Dr. Hasan Güner Berkant’ın öncülüğünde yürütülen MB006Z kodlu Öğretim Teknolojileri dersi kapsamında, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 2’nci sınıf öğrencileri hazırladıkları materyallerin sergisi Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden sergiye çeşitli bölümlerden birçok Eğitim Fakültesi öğrencisi ve öğretim elemanı katılım sağladı.

Sergide yer alan ders materyalleri Yozgat’a bağlı okullara bağışlanacak. »Haber Merkezi