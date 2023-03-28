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Öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi, Kütüphane Haftası etkinliği kapsamında İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

28 Mart 2023 Salı 15:00
Öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

İlçe Halk Kütüphanesi, 59. Kütüphane Haftası kapsamında Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 1/B sınıfı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler kütüphanede bir araya geldi.

Öğrencilerin ziyaretinde, Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi yetkilileri kütüphanenin olanakları hakkında çeşitli bilgiler verilirken, kitap okumanın önemine değindiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve sınıf öğretmeni Muhammed Altındağ, kütüphane yetkililerinin misafirperverliği için teşekkürlerini iletti. Haber Merkezi

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