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Öğrencilerden kampanya

Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayında ilçede bulunan depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda kampanyası başlattı.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Öğrencilerden kampanya

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, kimya öğretmeni Fatih Demir'in koordinesinde başlatılan kampanyaya, öğrencilerin ve velilerinin büyük destek verdiklerini belirtti.
Öğrencilerin kendi çabalarıyla şu ana kadar yaklaşık 100 koli gıda yardımı topladığını ifade eden Öcal, "Bu malzemelerin birçoğunu öğrencilerimiz evlerinden getirirken, bir kısmını da esnaftan satın aldılar. Bunun yanında bir velimiz eti depremzedelere ulaştırılmak üzere bir tosun bağışladı. Onu da kestirip ramazanda dağıtacağız." dedi.
Kampanyanın ramazana kadar süreceğini aktaran Öcal, "Hazırlanan gıda kolileri, müdürlüğümüzce kurulan ekip tarafından ramazan ayı boyunca depremzedelerin evlerine teslim edilecek. Kampanyaya destekte bulunan idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ediyorum." diye konuştu. »AA

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Öğrencilerden Kampanya
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