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Öğrenciler tavuk dönerden zehirlendi!

Yozgat’ta 9 ortaokul öğrencisi yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

03 Ocak 2023 Salı 21:21
Öğrenciler tavuk dönerden zehirlendi!

Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda eğitim gören 5. sınıf öğrencileri, ikindi vakti sınıflarında düzenlenen etkinlikte bir dönerciden tavuk döner siparişi verdi. Tavuk dönerleri yiyen öğrencilerin bir kısmında bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri olması üzerine öğretmenleri tarafından sağlık ekiplerine ve öğrencilerin ailelerine haber verildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci, aileleriyle birlikte Yozgat Şehir Hastanesi Acil servisine gelerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinde denetim başlatıldı.
Gıda zehirlenmesiyle hastaneye gelen 5. sınıf öğrencisi Cemre Karakurt, "Döner yedim, sonra midem ağrıdı ve bulanmaya başladı. Hastaneye geldik iğne yaptılar. Sınıfta herkes döner yemişti" dedi.


Öğrencilerden Ayşe Ecran Açıkgöz ise, "Öğretmenimiz ve arkadaşlarla sınıfça döner etkinliği yaptık. Döneri yarısına kadar yedik sonra mide bulantımız başladı. Babam geldi, hastaneye götürdü, kan aldılar" şeklinde konuştu.
Öğrenci velisi Beytullah Karakurt da, “Okulda kızımın öğretmeni aradı, dönerden sonra karınlarının ağrıdığını söyledi. Biz de okula gittik çocuğumuzu alıp hastaneye geldik. Gıda zehirlenmesi olduğunu söylediler. İşletme ile ilgili gerekli şikayetlerimizi bulunduk. Sonuçlanmasını bekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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