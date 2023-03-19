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Öğrenciler için yarışma

Sorgun Belediyesi, öğrenciler arasında "İstiklalden İstikbale Çanakkale" ve "Sorgun Mucitlerini Arıyor" adı altında ödüllü iki yarışma düzenledi.

19 Mart 2023 Pazar 02:36
Öğrenciler için yarışma

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, "İstiklalden İstikbale Çanakkale" yarışmasının resim, şiir kompozisyon, "Sorgun Mucitlerini Arıyor" yarışmasının da bilim ve teknoloji alanında olduğunu belirtti.


Yarışmaların ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde olacağı bilgisini veren Ekinci, "Çanakkale şehitlerinin anısına düzenlediğimiz resim, şiir ve kompozisyon yarışması ile gençlerimize geçmişini unutturmamak istiyoruz. 'Sorgun Mucitlerini Arıyor' yarışmasıyla da geleceğin bilim insanlarını ve gençlerimizin içindeki cevheri keşfetmeyi amaçlıyoruz." dedi.


Ekinci, "İstiklalden İstikbale Çanakkale" konulu yarışmada resim, şiir ve kompozisyonların 31 Mart'a, "Sorgun Mucitlerini Arıyor" yarışmasında projelerin 2 Nisan'a kadar belediye özel kalem müdürlüğüne teslim edileceğini ifade ederek, dereceye girenlerin para ile ödüllendirileceğini aktardı. »AA

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Için Yarışma
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