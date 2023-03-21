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Öğrenciler buluştu

Çandır Kaymakamlığı bünyesinde açılan Çandır Etüt Merkezinde üniversite öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan öğrenciler bir araya geldi. 

21 Mart 2023 Salı 02:00
Öğrenciler buluştu

Üniversite öğrencileri sınava hazırlanma tecrübelerini paylaşırken lise son sınıf öğrencileri ise merak ettikleri soruları yöneltti. Bunun yanı sıra üniversite öğrencileri ile birçok etkinlik yapan lise son sınıf öğrencileri eğlenceli vakit geçirdiler. 
Bolca sohbet edip tavsiyeler alan lise son sın öğrencileri, üniversite öğrencileri ile kareoke yapıp, tabu oynadılar. 
Öğrencilerin gelecekleri için her türlü çalışmaları yürüttüklerini belirten Çandır Etüt Merkezi yetkilileri, “Katılım sağlayan her öğrencimize teşekkür ederiz, yine görüşmek isteriz. Gitarıyla ve sesiyle gecemize neşe katan öğrencimiz Elif’e ayrıca teşekkür etmek isteriz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Öğrenciler Buluştu
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