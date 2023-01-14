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Öğle yemeği yediler

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, esnaf ziyaretleri kapsamında “İşçi Durağını” ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte işçileri ziyaret eden İl Başkanı Başer öğle yemeğini birlikte yedi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Öğle yemeği yediler

Başer burada yaptığı açıklamada; “AK Parti olarak bütün çalışmalarımız hızla devam ediyor. Esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Taksici esnaflarımızın ziyareti sonrası İşçi arkadaşlarımızla birlikte olmak ve öğle yemeğini birlikte yeme fırsatımız oldu tüm işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin dertlerini, sıkıntılarını dinledik bizlerden taleplerini aldık bize düşen görevi yerine getirmek için gayret ediyoruz. AK Parti hükümeti inşallah 2023’de Cumhurbaşkanımızın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte işçi arkadaşlarımızın haklarında daha güzelleştirmeler olacak asgari ücret olsun, yemek ücretlerine getirilen zamlar olsun gördük ki arkadaşlarımız çok daha mutluluk içerisindeler ben kendilerini tebrik ediyorum güle güle harcasınlar. Çalışmalarımızı sadece seçim için değil seçim öncesi ve sonrası için tüm çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti’nin Yozgat’a yaptığı hizmetleri bütün işçi kardeşlerimiz biliyor.” dedi. »Rabia Şahin

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