Ödülünü Hindistan’da alacak

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Yusuf Sert, ödülünü 7 Mayıs 2023 tarihinde Hindistan’da düzenlenecek törenle alacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ alınan ödül dolayısıyla yaptığı açıklamada akademide durağanlığa yer olmadığını belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademik anlamda görünür kılacak çalışmaları ve almış olduğu “Üstün Araştırmacı Ödülü” dolayısıyla Doçent Dr. Yusuf Sert’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. »Haber Merkezi