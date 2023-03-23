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Ödülünü Hindistan’da alacak

Bozok Üniversite Sorgun Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Programı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Yusuf Sert’in sorumlu yazar olarak yer aldığı ve önemli teoriksel bulgular içeren "Triazol halka sistemi içeren potansiyel bir antikanser ajan üzerinde DFT, moleküler yerleştirme ve deneysel FT-IR, Laser-Raman, NMR ve UV araştırmaları" başlıklı araştırma makalesi, Density Function Theory (DFT) alanına sunduğu katkılar nedeniyle ''Outstanding Researcher Award In DFT'' Üstün Araştırmacı ödülüne layık görüldü.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Ödülünü Hindistan’da alacak

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Yusuf Sert, ödülünü 7 Mayıs 2023 tarihinde Hindistan’da düzenlenecek törenle alacak.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ alınan ödül dolayısıyla yaptığı açıklamada akademide durağanlığa yer olmadığını belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademik anlamda görünür kılacak çalışmaları ve almış olduğu “Üstün Araştırmacı Ödülü” dolayısıyla Doçent Dr. Yusuf Sert’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. »Haber Merkezi

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Ödülünü Hindistanda Alacak
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