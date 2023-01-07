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Ödüller takdim edildi

"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınlarından "Dinim İslam" isimli kitaptan düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Ali Gülden tarafından ödülleri takdim edildi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Ödüller takdim edildi

Yozgat İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen, Fatma Temel Turhan Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencilerinin katıldığı "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yayınlarından "Dinim İslam" isimli kitaptan düzenlenen bilgi yarışması sonuçları belli oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencileri ağırlayan Müftü Gülden, ödülleri takdim etti.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere kitap hediye eden Gülden, öğrencilerle ayrı ayrı sohbet edip "Dinim İslam" temel bilgiler yarışmasına katılımlarından dolayı tebrik etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:53
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