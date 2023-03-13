Ödenek belli oldu

Nazlı konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında başlattığı köylerin alt yapısını güçlendirme projesi olarak adlandırılan KÖYDES projesine bugüne kadar her yıl çok önemli kaynaklar aktarıldı. Bu kaynaklar vasıtasıyla köylerimizin altyapısını, içme sularını ve yollarını güçlendirdik, yeniledik, tamamlamaya devam ediyoruz. Bu senede 77 milyona yakın bir ödenek ilimize tahsis edildi. İlçelerimizdeki köy sayısı, nüfusları ve yol ağı uzunlukları dikkate alınarak her ilçenin kendi ödeneği ilçelerimizin hesabına aktarıldı. Bildiğiniz gibi sadece altyapı hizmetlerinde kullanılabilecek bu ödenekler ilçelerdeki arkadaşlarımız bu sene hedefledikleri projelerde kullanacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘a ilimiz ve köylerimiz adına minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. İlimize ve köylerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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