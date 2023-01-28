Ödemeler başladı

Dün başlayan ve 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek ödemeler çerçevesinde toplam 2 milyar 432 milyon 245 bin lira, sözleşme yapılan 13 bin 200 çiftçinin banka hesaplarına yatırılacak. Çiftçilerin pancar bedellerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Çiftçilerimizin alın teri, göz nuru emeklerini hızlı bir şekilde ödememenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Kayseri Şeker’de 2022 yılı pancar bedeli ödemeleri başladı. Yıl içerisinde ödenen ayni ve nakdi avanslardan geriye kalan 2 milyar 432 milyon, 245 bin lira çiftçilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

25-31 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA HESAPLARDA

Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat illerinde bulunan toplam 21 bölge müdürlüğü aracılığıyla sözleşmeli ekim yaptırdığı 13 bin 200 çiftçinin pancar bedelini, 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında banka hesaplarına yatıracak. Çiftçilerin pancar bedellerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ‘Çiftçilerimizin alın teri, göz nuru emeklerini hızlı bir şekilde ödememenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

ÖDEME TAKVİMİ BELİRLENDİ

Kayseri Şeker tarafından belirlenen pancar bedeli ödeme takvimi şöyle:

25 Ocak 2023, Yeşilhisar, Çandır, Niksar, Tokat

26 Ocak 2023, Sarıoğlan, Yenifakılı

27 Ocak 2023, Pınarbaşı, Turhal, Pazar

30 Ocak, Gemerek, Develi, Yenipazar, Yıldızeli, Zile

31 Ocak, Kayseri, Bünyan, Şarkışla, Boğazlıyan, Artova, Çamlıbel ve Sivas »İHA