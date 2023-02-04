Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine Şubat 2023’te toplam 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı.

Vakıf tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 940 bin lira, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve gazilerine toplam 384 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Şubat 2023’de hak sahiplerine toplam 12 milyon 324 bin lira ödendi.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahiplerine halen kişi başına aylık 4 bin lira ödeme yapıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 79 kişiye ödeme yapılıyor.

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 231 milyon 530 bin 20 lira 50 kuruş destekte bulundu.

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından toplanan meblağı kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek veriyor. Vakfın banka hesaplarında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla toplam 314 milyon 444 bin 222 lira 20 kuruş bulunuyor. »Haber Merkezi