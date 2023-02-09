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Odalar yardım için yarışıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerin de etkilendiği depreme ilişkin açıklama yaptı.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Odalar yardım için yarışıyor

“Ülkemizi yasa boğan deprem afetini derin bir üzüntüyle karşıladık. Toplum olarak birlikte ve dayanışma içinde hareket ederek bu felaketin yaralarını daha hızlı saracağız.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak 754 Odamız ve tüm imkânlarımızla birlikte devletimizin ve milletimizin hizmetindeyiz. Ziraat Odalarımız felaketin ilk anlarından itibaren topladıkları yardımları kendi imkânları ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aracılığıyla afet bölgelerine sevk ediyor.”
“ZİRAAT ODALARIMIZA GENELGE GÖNDERDİK”
“Birlik olarak da bir genelge yayınlayarak Odalarımızın bütçelerinden yapacakları yardımla birlikte topladığı ayni ve nakdi yardımların AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılması konusunda çağrıda bulunduk.
Birliğimiz ve Odalarımızla beraber üzerimize ne düşüyorsa yapmaya ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hiç şüphem yok ki güçlükler karşısında yardımseverliğini birçok kez ispatlamış asil milletimiz, el ele vererek bu büyük badireyi de atlatacak, yaralarını saracaktır. 
Yaşadığımız elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Dualarımız enkaz altındaki kardeşlerimize sağ salim ulaşılması ve böyle acıların tekrar yaşanmaması içindir. Geçmiş olsun Türkiye’m.” 
»Haber Merkezi

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Odalar Yardım Için Yarışıyor
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