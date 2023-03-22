Öcal ilçe başkanı oldu

Cumartesi günü Sarıkaya’da yapılan temayyül yoklamasında AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığı adaylığı için birçok isim anıldı. Genel merkez tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra Ufuk Öcal AK Parti Sarıkaya İlçe başkanlığına atandı. Ufuk Öcal Yöre haber gazetesi muhabirine verdiği bilgilere göre öz geçmişi şu şekilde; 1992 yılında Yozgat/Sarıkaya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarıkaya Namık Kemal ilk ve ortaokulunda tamamladı. Lise öğrenimini Yozgat merkezde bulunan Yozgat Anadolu lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini 2011 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü 2016 yılında tamamladı. 2014-2016 yılları arası Kuveyttürk Katılım Bankasında Konya bölge müdürlüğünde 2 yıl çağrı merkezi yetkilisi olarak çalıştı. 2019 yılında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek lisansına başladı. 2019 yılında AK Parti Sarıkaya Belediye Meclis Üyesi Seçildi. 2020 yılında Sarıkaya AK Parti İlçe Gençlik Kolları başkanlığı yaptı.

Ak Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal yaptığı açıklamada; “Sayın Parti yetkilileri tarafından AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığı görevine getirildim. Bu görevi bana veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak kaydıyla bütün AK Parti yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi