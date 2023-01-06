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Norveç somonuna rakip

Bozkırın ortasındaki Çekerek Barajı’nda Kurulu tesislerde yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz’deki kafeslerde olgunlaştıktan sonra "Türk somonu" olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
Norveç somonuna rakip

Çekerek ilçesinde bulunan baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemi ile yetiştirilen alabalıklar, belirli bir grama ulaştıktan sonra Karadeniz'deki tesislere gönderiliyor. 
Alabalıklar, Karadeniz'de bulunan balık tesislerindeki kafeslerde olgunlaştıktan sonra Türk somonu olarak 36 ülkeye ihraç ediliyor. Çekerek Barajı'ndaki 14 işletme, 90 kafeste yılda 2 bin ton alabalık yetiştiriyor. Üretilen alabalığın yaklaşık bin 300 tonu somon adayı olarak Karadeniz’deki tesislere gönderiliyor. Barajda yetiştirilen alabalıkların denize sevkiyatı tırlarla karşılanıyor.
2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan Adnan Yılmaz, "Yaz sezonunda 3 gram olarak attığımız balıkları, Karadeniz Bölgesi’ne somon adayı olarak veriyoruz. Üretimden memnunuz, biz de bu sulardan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sevkiyat için tırlarımız hazır, üretmeye devam ediyoruz. Bu balıkları Karadeniz’e gönderiyoruz. Kendi ürettiğimiz somonlar da var, onları da Avrupa ülkelerine gönderiyoruz" dedi.
Türk somonunun Norveç somonuna rakip olduğunu da söyleyen Yılmaz, "Balıklarımız Türk somonu, Norveç somonuna rakip. Çekerek Barajı'mızın suyu kaliteli, oksijeni yüksek ve su değeri güzel, dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz balıklar da ayrı bir tat, lezzet var" şeklinde konuştu. »İHA

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Norveç Somonuna Rakip
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